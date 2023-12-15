زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب باكستان

وذكر المركز القومى الباكستانى لرصد الزلازل، في معرض تدوينة له على منصة "إكس"، أن الزلزال وقع فى الساعة التاسعة صباحا والدقيقة 13 و59 ثانية بالتوقيت المحلي، وأنه تم رصده عند خط عرض 29.65 درجة وخط طول 67.22 درجة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأشار المركز إلى أنه كان قد تم تسجيل هزات أرضية يوم الثلاثاء الماض فى أجزاء بإقليم خيبر باختونخوا الكائن شمال غرب باكستان، وأنه تم الشعور بها في مناطق سوات ومينجورا وبير السفلى ودير العليا وأماكن مجاورة، حيث هرع السكان إلى الشوارع بعد أن انتابهم شعور بالخوف.