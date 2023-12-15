زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب باكستان

هز زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر باكستان اليوم الجمعة.
وذكر المركز القومى الباكستانى لرصد الزلازل، في معرض تدوينة له على منصة "إكس"، أن الزلزال وقع فى الساعة التاسعة صباحا والدقيقة 13 و59 ثانية بالتوقيت المحلي، وأنه تم رصده عند خط عرض 29.65 درجة وخط طول 67.22 درجة، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وأشار المركز إلى أنه كان قد تم تسجيل هزات أرضية يوم الثلاثاء الماض فى أجزاء بإقليم خيبر باختونخوا الكائن شمال غرب باكستان، وأنه تم الشعور بها في مناطق سوات ومينجورا وبير السفلى ودير العليا وأماكن مجاورة، حيث هرع السكان إلى الشوارع بعد أن انتابهم شعور بالخوف.
والثلاثاء الماضى ضرب زلزال بلغت شدته 4.9 درجة، على مقياس ريختر، أجزاء مختلفة من إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربى باكستان.
وذكر مركز رصد الزلازل في باكستان - بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن سكان "سوات ومينجورا وبير السفلى ودير العليا" والمناطق المجاورة، شعروا بالزلزال، وهرع المواطنون إلى خارج منازلهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، وفقا للتقارير الأولية.
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