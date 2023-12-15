حبس 5 أشقاء ببنها لاتهامهم بالتعدي على جارهم وبتر يده خلال مشاجرة

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، حبس 5 أشقاء لاتهامهم ببتر يد جارهم سائق، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما بسبب الجيرة، بقرية كفر مويس بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، كما أمرت بمولاة الاستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة.

وكان قد تجرد 5 أشقاء من مشاعر الرحمة والإنسانية، وقاموا ببتر يد جارهم سائق، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما بسبب الجيرة، بقرية كفر مويس بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "محمد.ع"، 33 عاما، سائق ومقيم قرية كفر مويس التابعة لدائرة المركز، مصابا ببتر بالمعصم الشمال وجروح أخرى في الجسد "ادعاء تعدي".

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها الى المستشفى وبسؤال المصاب "محمد ع"، 33 عاما، سائق ومقيم بذات العنوان، اتهم 5 أشقاء وهم "وليد.ي"، موظف على المعاش، و"عبد الله ي" 17 عاما عاطل، و"محمود.ي" 29عاما صاحب محل ملابس، و "أحمد ي"31 عاما، صاحب محل موبايلات، وإسلام ي"27 عاما، عامل، ومقيمين بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة واحدثوا إصابته، لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، وأصيب 3 آخرين من المارة بشظايا طلق ناري.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط المتهمين بمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في ارتكابهم الجريمة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.