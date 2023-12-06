الكشف على 1723 مواطنا بقوافل جامعة بنها الطبية المجانية بقرى القليوبية

واصلت جامعة بنها ، تنفيذ خطة عمل القوافل لخدمة المجتمع المحلي بقري محافظة القليوبية، حيث نظمت الجامعة قوافل طبية بقرية أتريب وعزبة السوق مركز بنها.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك في القوافل أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبي علي 305 حالات من أهالى القريتين وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة القوافل التي بدأت في الثاني من شهر ديسمبر الجاري لخدمة المجتمع المحلي وتقديم قوافل طبية شاملة فى جميع التخصصات، مشيرا إلي نجاح خطة عمل القوافل التي أسفرت منذ انطلاقها حتي الآن بتوقيع الكشف الطبي علي إجمالي 1723 حالة من أهالي القري المستهدفة.