جيش الاحتلال يعرض مكافآت مالية لمن يدلى بمعلومات عن قيادات حماس

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قام بتوزيع منشورات في قطاع غزة تعرض فيها مبالغ مالية مقابل الحصول على معلومات عن قادة حماس وهي كالتالي: 400 ألف دولار للسنوار، و300 ألف دولار لأخيه محمد، وحتى 100 ألف دولار لمحمد داف.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن أهداف تل أبيب من الحرب هى قتل زعيم حماس فى غزة ومهندس هجوم 7 أكتوبر يحيى السنوار، و"كسر التسلسل القيادى لحماس" والتأكد من أن حماس "لم تعد تعمل كمنظمة عسكرية يمكنها شن هجمات منظمة ضد إسرائيل."