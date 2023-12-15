اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 03:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

جيش الاحتلال يعرض مكافآت مالية لمن يدلى بمعلومات عن قيادات حماس

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:33 م
جيش الاحتلال يعرض مكافآت مالية لمن يدلى بمعلومات عن قيادات حماس يحيى السنوار
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قام بتوزيع منشورات في قطاع غزة تعرض فيها مبالغ مالية مقابل الحصول على معلومات عن قادة حماس وهي كالتالي: 400 ألف دولار للسنوار، و300 ألف دولار لأخيه محمد، وحتى 100 ألف دولار لمحمد داف.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن أهداف تل أبيب من الحرب هى قتل زعيم حماس فى غزة ومهندس هجوم 7 أكتوبر يحيى السنوار، و"كسر التسلسل القيادى لحماس" والتأكد من أن حماس "لم تعد تعمل كمنظمة عسكرية يمكنها شن هجمات منظمة ضد إسرائيل."

 

المنشورات
المنشورات

 







يحيى السنوار

قيادات حماس

محمد السنوار

اسرائيل

غزة

الاحتلال الاسرائيلي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة