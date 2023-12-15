البحوث الفلكية: 22 ديسمبر أقصر نهار فى السنة وبداية الانقلاب الشتوى

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن الإنقلاب الشتوي يحدث يوم 22 ديسمبر من كل عام ، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وأضاف : عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتابع : أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس ، علما بأن الأرض تكون أقرب الى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف.

وقال: وبناءا عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة حيث يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبا، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا، كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن .