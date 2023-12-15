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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
وحالة البحر المتوسط : خفيف معتدل ارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)، والبحر الأحمر: خفيف وارتفاع الموج ( 1:0.5 متر)
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 13.
 
 
 
 






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