اعرف نسبة الملح المثالية لضغط دم منضبط.. كيف تصل لمستويات صحية؟‎

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم، أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين أنه لا يوجد سبب محدد لارتفاع ضغط الدم، فإن الأنظمة الغذائية غير الصحية، وخاصة تناول الملح الزائد تساهم فى ذلك.

كيف يؤدي تناول الملح إلى رفع ضغط الدم



وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن العلاقة بين تناول الملح وارتفاع ضغط الدم ترجع في المقام الأول إلى دور الصوديوم وهو أحد مكونات الملح، في تنظيم توازن السوائل وضغط الدم في الجسم.

أشار التقرير، إلى أنه يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى احتباس الماء في الجسم، مما يعني أنه عندما يكون هناك فائض من الصوديوم في مجرى الدم، فإن الجسم يعمل بجهد أكبر للحفاظ على التوازن من خلال الاحتفاظ بالمياه، وهذا يساهم بعد ذلك في زيادة حجم الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

هل يجب أن نتوقف عن تناول الملح تمامًا



على الرغم من أنه ليس من الضروري للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم التوقف تمامًا عن تناول الملح، إلا أنه يُنصح عمومًا بتقليل كمية الملح، المفتاح هو الاعتدال فالصوديوم عنصر غذائي أساسي، والتخلص التام من الملح يمكن أن يكون له آثار صحية سلبية.

ما هو المدخول اليومي الموصى به من الملح



في حين أن تناول الملح الموصى به قد يختلف من شخص لآخر، توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك أقل من 5 جرامات من الملح يوميًا للبالغين، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة تقريبًا، للحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كيفية تقليل تناول الملح؟



لتقليل الملح بشكل عام للوصول إلى مستويات صحية لضغط الدم، إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها: