استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى سامر أبو دقة خلال قصف مدرسة فى غزة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى بقناة الجزيرة سامر أبو دقة خلال تغطيته القصف الإسرائيلى على مدرسة فرحانة فى خان يونس فى قطاع غزة.

يذكرأن، تعرض الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة، لإصابة برصاص قوات الاحتلال، أثناء قيامه بواجبه وتغطية ميدان المعركة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.

وأستشهد حوالى 88 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان.