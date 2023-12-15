استشاري تغذية تقدم شروط خضوع مريض السكر لجراحة السمنة

كتبت إيناس البنا

جراحة فقدان الوزن، التي تسمى أيضًا "جراحة السمنة"، هى إحدى الوسائل الفعالة لفقدان الوزن السريع، ولكنها يجب أن تكون وفق ضوابط صحية خاصة لدى مرضى السكر، الذين قد تساعدهم هذه الجراحة فى ضبط مستويات السكر الدم وجعلهم أكثر صحة.

وحول إجراء هذه الجراحة وفوائدها وضوابطها لمرضى السكر حتى يستطيعوا تحقيق الاستفادة القصوى منها، كشفت الدكتورة إيمان فكرى استشارى التغذية والسمنة العلاجية جامعة عين شمس، إنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، لا تقتصر جراحة السمنة على فقدان الوزن فقط، ولكنها قد تكون علاجًا فعليًا لمرض السكري من النوع 2، حيث إنها قد تساعد جسمك على إنتاج واستخدام وتنظيم الأنسولين بشكل أكثر كفاءة، لأن الأنسولين هو هرمون يقوم بتخزين الدهون ولا يعمل على الحرق، كما أنه قد يساعد على ضبط مستويات السكر.

وأضافت استشارى التغذية والسمنة العلاجية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يشترط لمريض السكر الراغب فى إجراء جراحة إنقاص الوزن أن تكون التحاليل الخاصة به مناسبة ومنضبطة من حيث النسب ولا توجد لديه أى مشاكل ومضاعفات نتيجة المرض أو أى مشاكل صحية أخرى، متعلقة به.

وأشارت استشارى السمنة العلاجية إلى أنه على الرغم من فوائد جراحة إنقاص الوزن إلا أن أنها لا تخلو من بعض الآثار الجانبية مثل القرح التى قد تنتج عنها، لذا لا ينصح بالاستعجال فى اتخاذ القرار لأن هناك طرقا أخرى لفقدان الوزن والسيطرة على مرض السكر، مثل اتباع نظام غذائى صحى أو اللجوء لتقنية تفتيت الدهون، بالإضافة إلى ذلك لا ينصح بخضوع الأشخاص فوق سن الـ 50 عاما لمثل هذه الأنواع من الجراحات.