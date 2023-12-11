وكالة الطاقة الدولية: تعهدات COP28 حتى الآن ليست كافية للحد من ارتفاع درجة الحرارة

رسالة دبي: شعبان هدية

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن مجموعة من التعهدات الجديدة التي تم الإعلان عنها في قمة المناخ COP28 من مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان - لن تكون كافية في حد ذاتها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وحتى الآن، وافقت 130 دولة على مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة استخدام الطاقة، في حين وافقت 50 شركة للنفط والغاز على خفض انبعاثات غاز الميثان والقضاء على حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030 بموجب ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز.

وقال تحليل وكالة الطاقة الدولية، صدر على هامش اجتماعات قمة المناخ COP28 التي تختتم أعمالها الرسمية غدا في حالة عدم المد ليوم أخر، إنه إذا أوفى الجميع بالتزاماتهم، فسيؤدي ذلك إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة العالمية بمقدار 4 مليارات طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2030 .

واعتبرت الوكالة أ، هذا يمثل حوالي ثلث فجوة الانبعاثات التي يجب إغلاقها في السنوات الست المقبلة للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، على النحو المتفق عليه في اتفاق باريس لعام 2015.

مراقبة التطورات الجارية

وقالت وكالة الطاقة الدولية: "لن تكون كافية لدفع العالم إلى طريق الوصول إلى الأهداف المناخية الدولية"، "وستواصل وكالة الطاقة الدولية مراقبة التطورات الجارية في مؤتمر الأطراف cop28، وتحديث تقييمها حسب الحاجة."

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت في وقت سابق إن الدول ستحتاج إلى الوفاء بالتزاماتها في خمسة مجالات رئيسية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للحفاظ على احتمالية خفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى إضافة مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة وخفض غاز الميثان، قالت المنظمة إن هناك حاجة إلى آلية تمويل واسعة النطاق لزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى ثلاثة أضعاف في الدول الفقيرة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أيضًا إن العالم سيحتاج إلى الالتزام بخفض استخدام الوقود الأحفوري، وإنهاء الموافقات الجديدة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم بلا هوادة.