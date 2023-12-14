ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 74.72 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط ، في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات البنك المركزي الأمريكي أن خفض تكاليف الاقتراض ستبدأ في 2024.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أي ما يعادل 0.6% ليصل إلى 74.72 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أي 0.7% إلى 69.95 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتسببت المخاوف المتعلقة بأمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة.

وأرجعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، الانخفاض في أسعار النفط الخام إلى "المخاوف المبالغ فيها" بشأن نمو الطلب على النفط.