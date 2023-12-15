أوقاف سوهاج تفتتح مسجد الرحمن بنجع عبدالنبى بإدارة أوقاف الطليحات.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج ، بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديرية أوقاف سوهاج مسجد الرحمن - بنجع عبد النبي بإدارة أوقاف الطليحات غربى المحافظة في إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ممدوح عباس رئيس مجلس المدينة جهينة، ورئيس مجلس قروي البلد، والشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة، والشيخ شحاتة محمد شحاتة مدير الإدارات، والدكتور محمود فتحى أبو الليل مدير إدارة التحول الرقمي، والشيخ علي محمد خليل مسئول الإرشاد الدينى، ولفيف من علماء الأوقاف، والمنسق الإعلامي لمديرية أوقاف سوهاج الشيخ محمود أبوعقيل، وذلك من باب التوسع فى العمل الدعوى وضبط العمل بالإدارات الفرعية.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.