افتتاح مسجد "السلام" بنجع الجبل فى مركز جهينة بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديريه أوقاف سوهاج مسجد "السلام" نجع الجبل إدارة أوقاف جهينة غربى سوهاج محافظة سوهاج في إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج والشيخ صلاح محمد بريقى مدير الدعوة والشيخ عبد الصبور أحمد عامر مدير المكتب الفني والشيخ خالد حب النبى عضو المكتب الفني، والشيخ على محمد خليل مدير الإرشاد الدينى والدكتور عبدالنعيم مفتش متابعة بالمديرية، والشيخ محمود أحمد محمد مدير إدارة أوقاف جهينة والمنسق الإعلامي لمديرية أوقاف سوهاج الشيخ محمود أبوعقيل وذلك من باب التوسع فى العمل الدعوى وضبط العمل بالإدارات الفرعية.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



جموع المصلين بالمسجد



خطبة الجمعة اليوم



خطبة الجمعة من مسجد السلام



مدخل مسجد السلام



مسجد السلام بجهينة



وكيل وزارة الأروفاف يلقى خطبة الجمعة