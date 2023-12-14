4 أنواع من المشروبات تناولها على معدة فارغة يعزز صحتك ومناعتك

كتبت مروة محمود الياس

المشروبات الصحية المفيدة على مدار اليوم تساعد الجسم على استعادة توازنه، وعلى التخلص من سمومه، فضلا عن تعزيز صحة المعدة والأمعاء، وتعزيز سلامة الجهاز الهضمى وسلامة الاخراج بشكل جيد، وطالما كان المشروب صحى ومفيد كان ذلك يزيد من فرص الوقاية من المرض، والحفاظ على الوزن، وترطيب الجسم بشكل مثالى وصحى.

وخلال تقرير نشره موقع timeofindia فإن بعض المشروبات الصحية التى يمكن تناولها على الريق أى قبل تناول أى نوع من الأطعمة قد يساعد ذلك على امتصاصها بشكل جيد وزيادة عناصرها وفوائدها، وتعزيز فيتاميناتها، فتصبح أكثر تأثيرا بشكل ايجابى شريطة عدم الإفراط أو التفريط.

وكشف التقرير أهمها وهى منقوع حبة البركة الصحى والغنى، الذى يعزز صحة الجهاز الهضمى بشدة، ويساعد على الوقاية من ألم المعدة وحرقتها، والوقاية كذلك من مشكلات المعدة والهضم المختلفة، فتنقع كمية صغيرة جدا تعادل الملعقة من بذور حبة البركة فى المياه لعدة ساعات ثم يتناولها الشخص على الريق ليجد نتيجة جيدة.

تناول الزنجبيل أو الشاى ومضاف إليه الزنجبيل، كوب واحد صغير صباحا ودافئ، يساعدك على الوقاية من مشكلات الهضم على مدار اليوم، يبطن معدتك ويجعلها فى احسن حال، يعزز من تمثيلها للغذاء، ويقويها ويساعد على تعزيز مناعتك والتخفيف من اعراض التهابات الحلق والأنف والزور، ويساعد على تعزيز النشاط وسريان الدورة الدموية،. واذا اضفت العسل إليه زاده ذلك فائدة جيدة

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر فى موقع Hindustan times أن الخيار المعصور أحد أهم أنواع المشروبات التى يفضل تناولها على الريق لأنها تساعد على الحفاظ على الجسم من الجفاف، كما أنها تعمل على زيادة حدة الترطيب فى الجسم بشكل كبير، فضلا عن أنها تعزز من صحة الجهاز الهضمى وتزيد من فكرة ترطيب المعدة وتخليصها من حرقتها وآلامها وخاصة إذا ما أضيف إليها بعض أوراق النعناع الطازج الشهى واللذيذ.

ولاشك أن المياه لا خلاف عليها كمشروب أساسى على مدار ساعات اليوم، ولكن على الريق هامة للغاية كما يوضح التقرير فهى تفيد صحة الجسم وترطيله وتعزز من قوته، وتساعد على وقايته من كل مخاطر ضعف الترطيب والجفاف ولذا ينصح على الدوام ببدء اليوم بالمياه أو بمشروب عشبى مفيد كالسالف ذكرهم للحفاظ على معدة سليمة وهضم جيد وتمثيل غذائى سليم.

فبداية اليوم وطبيعة تناولك للطعام والشراب فيه، تتحكم بشكل كبير فى مدى الاستفادة من باق وجبات ومشروبات اليوم، وتتحكم فى مدى سلامة المعدة وقوتها، وكذا تعزز من صحتها وتساعد فى سريان عملية الايض أو التمثيل الغذائى بشكل سليم وجيد.