وقالت مصادر طبية بالقطاع إن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا على مدينتي خان يونس ورفح، حيث استشهد 27 شخصًا على الأقل في قصف لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع في رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا في شمال القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 18608 شهداء، وقرابة 51 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. 

وفى وقت سابق، استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 10 آخرون، الليلة، في قصف بطائرة إسرائيلية المسيّرة على الحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر أمس الثلاثاء