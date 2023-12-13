فصائل فلسطينية تعلن استهداف 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس، فى خبر عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

وعبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، عن حسرته بقتل 8 من جنود جيش الدفاع الإسرائيلى خلال المعارك البرية فى قطاع غزة، حيث وصل عدد القتلى فى الجيش الإسرائيلى إلى 113، حيث نشر بن غفير عبر حسابه على "إكس"، رموز قلوب منكسرة، وهو ما يشير إلى حسرته بعد وصول القتلى إلى 8.

وذكرت الصحيفة أن من بين القتلى تومير جرينبرج (35 عاماً) وهو قائد الكتيبة الثالثة عشرة فى لواء جولاني، ولقى حتفه، مساء الثلاثاء، فى شمال قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العدد الإجمالى لقتلى الجيش الإسرائيلى منذ بداية الغزو البرى لغزة، ارتفع إلى 113 عسكرياً.