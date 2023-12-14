اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 03:45 م
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هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.21% بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 14 ديسمبر 2023 02:59 م
هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.21% بختام تعاملات الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه. 
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة.






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