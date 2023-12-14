هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.21% بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة.