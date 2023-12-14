البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات 1.7 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 24904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 29945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 10612 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 5347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 7759 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 6567 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت البورصة، تسوية (اصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.86 مليون وثيقة بدلا من 2.855 مليون وثيقة.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 234.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.73% من أسهم رأس المال.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 600 ألف سهم، 867.5 ألف سهم، 4447 سهم، 62 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاسيك والاكريلك 110 ألف سهم، وباع مجس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 200 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية، عدد 2.1 مليون سهم، 311.6 ألف سهم، 500 ألف سهم، 82 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد، عدد 4.1 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 700 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 520 سهم.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 1.8 مليون سهم بسعر 0.492 جنيه بقيمة إجمالية 885.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.778% إلى 10.05%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محجوب عدد 29.5 مليون سهم بسعر 0.314 جنيه بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 10.546% إلى 13.476%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجت لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة المالية والصناعية المصرية، شراء المساهم ميد فيرت مصر للاستثمار عدد 311.6 ألف سهم بسعر 64.77 جنيه بقيمة إجمالية 20.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 29.736% إلى 30.163%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، رد مبلغ قدره 176.5 مليون جنيه ما يعادل مبلغ 5.7 مليون دولار من الموارد الذاتية للشركة لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.