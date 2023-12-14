مندوب مصر بالأمم المتحدة: المجموعة العربية تضغط لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة

رامى محيى الدين

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن المجموعة العربية عقدت اجتماعا اليوم لمتابعة مستجدات الأوضاع في غزة.

وأكد أن المجموعة اتفقت على استمرار الحشد وتقديم الدعم للفلسطينيين للحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المجموعة العربية اتفقت على اتخاذ مواقف إجرائية محددة تجاه الدول التي لا تتجاوب مع مشروعات القرارات العربية المختلفة.

كما أشار إلى أن المجموعة ناقشت مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.