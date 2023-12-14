محافظ أسوان يستقبل وفد الاتحاد الأوروبى ويستعرض فرص الاستثمار.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الخميس، وفد الاتحاد الأوروبى برئاسة نيكولاس زيمس لاستعراض الفرص الاستثمارية ، والمقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية للمحافظة لاستغلال المزايا النسبية التي تتفرد بها.

وتفقد محافظ أسوان وأعضاء الوفد، معرض المنتجات المتنوعة للثروات المحجرية والتعدينية والمشغولات اليدوية والتراثية، وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية، أن محافظة أسوان باعتبارها عروس المشاتى ، وقبلة الاستثمار والثقافة والفنون والإبداع تواصل استكمال سلسلة أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى بقيادة السفير كريستيان برجر ، مطالباً بأن يتم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد دراسة ومقترح لتنفيذ مشروع تطوير منظومة النظافة العامة ، وتشغيل مصنعى تدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو للتخلص الآمن من المخلفات من أجل تحويل أسوان إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والانبعاثات الكربونية ، مع تعميم هذا النموذج على باقى مدن المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع.

وأشار أشرف عطية إلى أننا نتطلع معاً إلى المزيد من ضخ الاستثمارات الأوربية فى أسوان ، ولاسيما فى ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية باحتياطيات هائلة تكفى لمئات السنين وهو الذى يتوازى معه تنوع مصادر الطاقة النظيفة ، بالإضافة إلى تميزها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية.

وأوضح، أن ذلك يتكامل مع مشروعات الاتحاد الأوروبى التى تم وجارى تنفيذها بأسوان فى الاكتشافات الأثرية ، وأيضاً التعليم والدعم الفنى ، علاوة على دعم الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة بمشروعات إنتاجية واعدة ، ورعايته أيضاً لمهرجان أفلام سينما المرأة فى دوراته المتتالية.

ومن جانبه قدم نيكولاس زيمس شكره الجزيل ، ووفد الاتحاد الأوروبي لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال ، وعقد هذا اللقاء مع ممثلى للمراكز الاقتصادية والتجارية للتعرف على الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية فى أسوان ، والوقوف على التحديات والفرص المتاحة ، ونتطلع لنتائج مبشرة فى مجال الاستثمار المستدام.

وقال، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك لمصر لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة فى ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية وعقد مؤتمر للاستثمار والتنمية فى الفترة القادمة.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي الدروع والهدايا التذكارية من ورق البردى والمقتنيات التى تحمل طابع الهوية البصرية للمحافظة.