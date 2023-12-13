محافظ أسوان: مواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة مواصلة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والوقوف بحزم أمام محاولات البعض لإستغلال فترة الإنتخابات الرئاسية ، والقيام بالإستيلاء والتعدى على أراضى البناء أو الزراعية ، مكلفاً بالمرور الميدانى والإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى إزالة فورية لحالة تعدى على مساحة 600 م2 بنطاق حى جنوب ، ووسط مشاركة الرائد مصطفى حجران رئيس مباحث المرافق ، وبإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، ورئيس الحى علاء آدم ، والعاملين بالوحدة المحلية والحى مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 450 م2 ، وبإرتفاع 1.5 متر وذلك بناحية قرية توشكى شرق التابعة لمجلس قروى أبو سمبل بنصر النوبة.

فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان من الإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 80 م2 وذلك بنطاق قرية الكلح غرب مدعمين بالمعدات المختلفة .