محافظة أسوان تضع حجر الأساس لإنشاء مدارس التربية الخاصة بكوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

وضعت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، حجر الأساس، اليوم، الخميس، لإنشاء مجمع مدارس التربية الخاصة بكوم أمبو بطاقة 27 فصلاً دراسياً يستوعب الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة ، ومن المقرر دخول الخدمة للعام الدراسى القادم 2024/2025.

وأكدت المهندسة فاطمة إبراهيم، فى بيان صحفى، أن إقامة هذا المجمع للتربية الخاصة يعكس الاهتمام غير المسبوق الذى توليه أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لذوى الهمم لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وأضافت المهندسة فاطمة، أن محافظة أسوان تحت إشراف المحافظ اللواء أشرف عطية، تسعى لتشجيع واستثمار أصحاب المواهب من ذوى الهمم، ويتم تسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رامبات وفتحات بها لتحقيق السهولة المطلوبة لهم.