كيف دعمت الدولة المصرية المرأة بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

كتب محمود العمرى

بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمرأة، حيث بلغ نصيب النساء من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالى 45% بتكلفة 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022، كما بلغت نسبة النساء المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة حوالى 75%.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تم دعم 3 ملايين فتاة من أسر برنامج تكافل من دفع المصروفات المدرسية، لدعم تعليم الفتيات ولحمايتهن من الزواج المبكر، بتكلفة مالية قدرها مليار جنيه، ومنذ عام 2014 أطلقت العديد من البرامج مثل "مستورة" و"فرصة" و"مشروع المرأة والعمل" ومشروع "قدم الخير"، كما أنشئت العديد من هياكل المساواة بين الجنسين ووحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، إضافة إلى وحدات النوع الاجتماعي، وفي المرحلة القادمة يمكن التقدم في الملف من حيث:

- التوسع في المشروعات التي انطلقت لصالح المرأة مثل مشروع مستورة وفرصة وتحويشة ورائدة وتعميمها على جميع المحافظات، لتحقيق التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة المعيلة.

- التركيز على زيادة معدلات التحاق الإناث بالتعليم، بما فيه الجامعي وبما يتلاءم مع المجالات التي من شأنها تنمية مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

- عمل برنامج وطني متكامل للتمكين الاقتصادي للمرأة بما لا يتعارض مع محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

- إنتاج ونشر بيانات مصنفة حسب النوع بانتظام ومتابعة تمكين المرأة من خلال توثيق مشاركتها في الحكومة والقطاع الخاص.

- إلزام المؤسسات التابعة للقطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص بتقديم تقارير سنوية للأجور قائمة على النوع وذلك لخلق أكبر قدر من الشفافية بشأن الفجوات العامة في الأجور بين الجنسين والعمل على تقليصها وخلق تمثيل أكثر توازنًا في الأجور.

- أن تعمل الحكومة على زيادة التمثيل المناسب للمرأة في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة.

- دراسة تطبيق ترتيبات العمل من المنزل وساعات العمل المرنة للنساء في القطاعين العام والخاص دون التأثير على الأجر.

- الاستثمار المبكر في النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والحفاظ على مواهبهن باتخاذ تدابير تضمن المساواة في الحقوق (المساواة في الأجر والحصول على التدريب الفني، وغيرها من الحقوق).

- تسليح النساء بالمهارات الملائمة، من خلال إتاحة التدريب في مجالات التسويق عبر الإنترنت والإعلانات وأسس البيع الرقمي، وتعريفها بطرق الدفع المختلفة على الإنترنت لحمايتها من أعمال النصب والخسارة.

- تقديم الدعم إلى رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في الابتكار.