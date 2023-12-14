كهرباء شمال القاهرة: بدء تركيب العدادات بنظام إلكترونى لمتابعة عمليات الشحن

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه تم البدء في تركيب العدادات للمشتركين من خلال تطبيق إلكترونى جديد خاص بتركيب العدادات ليتم تسجيل بيانات المشتركين والعدادات أولا بأول فى نفس لحظة تركيب العداد بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وأوضح عفيفي، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التسجيل الأليكتروني لبيانات العداد يضمن لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لمتابعة المشترك وانتظام عمليات الشحن بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة وتركيب عدادات الكهرباء وبالتالى خفض نسبة الفقد بالشبكة وتقليل حجم الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف عفيفي أن شركة شعاع بدأت فى تولى مهام تركيب العدادات للمشتركين بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منذ عدة أيام، كاشفا أن هذا القرار جاء نتيجة لنقص العمالة بقطاع الكهرباء.