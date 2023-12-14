"غرفة تجارة الإسكندرية" تستقبل وفدا فيتناميا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفد فيتنامى مكون من الدكتور هينج نجيين المستشار الاقتصادى والتجارى بسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والدكتور نام نجيين نائب مدير عام مكتب التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، ولينا فام مسؤول بمكتب التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، ونجا نجيين مدير شركة TMC فى مجال الحاصلات الزراعية، وثانها ترونج مدير شركة Viet Star فى مجال الحاصلات الزراعية.

واستهدف اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين المصرى والفيتنامى، وبحث آليات زيادة التبادل التجارى بين الطرفين، خاصة فى مجال الأخشاب والأغذية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الإسكندرية ونظريتها بفيتنام، لعقد اتفاقيات تجارية تستهدف تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعى والمهندس البديوى السيد.