اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:46 م
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فى آخر أيام نوة قاسم.. أهالى الإسكندرية يستمتعون على الكورنيش بالطقس الرائع

الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:00 م
فى آخر أيام نوة قاسم.. أهالى الإسكندرية يستمتعون على الكورنيش بالطقس الرائع طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت محافظة الإسكندرية ، حالة من الطقس المعتدل، وتحسن ملحوظ فى درجات الحرارة، فى آخر أيام نوة قاسم، ويكون مائل للبرودة ليلا وتسجل درجات الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس طقسا لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.

المواطنين-يستمتعون-بطقس-الإسكندرية-اخر-ايام-نوة-قاسم
المواطنين-يستمتعون-بطقس-الإسكندرية-اخر-ايام-نوة-قاسم

 

تحسن-الأحوال-الجوية-في-الإسكندرية
تحسن-الأحوال-الجوية-في-الإسكندرية

 

طقس-معتدل-اخر-ايام-نوة-قاسم-بالاسكندرية
طقس-معتدل-اخر-ايام-نوة-قاسم-بالاسكندرية

 

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