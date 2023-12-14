رئيس الوزراء الأيرلندي: الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته بسبب موقفه من غزة

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حذر رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، من فقدان الاتحاد الأوروبي مصداقيته في جميع أنحاء العالم بسبب فشله في اتخاذ موقف أقوى بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وصرح فارادكار -حسبما نقلت عنه صحيفة "بلفاست تليجراف" البريطانية، اليوم /الخميس/- بأنه سيستغل اجتماع المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع للضغط على زعماء الاتحاد الأوروبي لدعم وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لم تصل الكتلة إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد اجتماعها في أكتوبر.



وقال فارادكار: "سنضغط من أجل صياغة قوية بشأن غزة خلال القمة.. بالتأكيد صياغة أقوى مما كانت عليه في أكتوبر. أعتقد أن موقف الدول الأوروبية قد تطور".



وأضاف أنه "في الأمم المتحدة قبل بضعة أيام، كانت أيرلندا من بين أغلبية دول الاتحاد الأوروبي - 17 دولة - صوتت لصالح وقف إطلاق النار، وصوتت دولتان فقط ضده - لذلك أعتقد أن مركز الثقل داخل الاتحاد الأوروبي يقترب من الموقف الذي اتخذته أيرلندا من أجل وقف إطلاق النار".



وتابع: "ما سأقوله للزعماء الأوروبيين هنا، هو إنني أعتقد أن الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته بسبب عدم القدرة على اتخاذ موقف أقوى وأكثر اتحادا بشأن إسرائيل وفلسطين، كما فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته مع الجنوب العالمي لمواقفه التي يُنظَر إليه على أنها "تنتج معايير مزدوجة".



وأكد أن "غالبية الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا في الولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، يتعاطفون الآن مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين، وهذا تغيير مهم. ويتعين على الزعماء الأوروبيين أن يتحلوا بالحكمة في التعامل مع هذا الأمر".