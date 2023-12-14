خفر السواحل الأمريكية: إنقاذ 12 شخصا من الموت غرقا شمال الدومينيكان

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أعلن خفر السواحل الأمريكى اليوم إنه تم إنقاذ 12 شخصًا من الموت غرقًا، بعد غرق القارب الذى كانوا على متنه شمال جمهورية الدومينيكان بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مسئولو خفر السواحل - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ - إن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ستة ركاب انتشلتهم سفينة سياحية فى المنطقة أمس، بينما تمكن خفر السواحل من إنقاذ الستة الآخرين الذين عُثر عليهم يتشبثون بحطام السفينة الغارقة.

وأضاف المسئولون أن الحادث وقع على بعد 48 كيلو مترًا شمال بلدة /بويرتو بلاتا/، حيث أُصدرت تحذيرات من ارتفاع الأمواج بالمنطقة، كما أشاروا إلى أنه تم نقل الـ 12 راكبًا بالمروحية إلى خدمات الطوارئ الطبية فى بلدة /بويرتو بلاتا/ وهم فى حالة صحية جيدة.