تعرف على أسباب وأعراض الإصابة بمرض "رهاب الطعام.. السيبو فوبيا"

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور محمد إبراهيم علي استشاري الطب النفسي في كلية طب القصر العيني، أن بعض الأشخاص يعانون الخوف من تناول الطعام، وهذا يعتبر اضطراب نفسي يسمى "الرهاب من تناول الطعام"، أو اسمه العلمي " السيبوفوبيا ".

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن الخوف من تناول الطعام لدي الأشخاص المصابون بالسيبوفوبيا يكون لديهم خوف من كل الأطعمة أو طعام معين بيعنه، فبعض الأشخاص يشعرون بالخوف عند مشاهدتهم للأسماك علي سبيل المثال، والبعض الآخر يشعرون بالخوف من أي طعام ، والسبب في هذا الرهاب أو الخوف يختلف من شخص إلي آخر، علي حسب الدرجة التي يعانون منها بالمرض.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلي أن مرضى السيبوفوبيا أصيبوا بهذا الرهاب نتيجة لتناولهم للطعام المطهي بطرق غير جيدة، أو شاهدوا ذبح اللحوم او الدجاج علي سبيل المثال فأدي هذا إلي عدم رغبتهم في تناول هذه الأطعمة مرة أخري،أو قد يرفض البعض تناول الطعام نتيجة لإصابته بمرض شديد بعد تناوله لأحد أنواع الطعام، لافتا إلى أن البعض أصيبوا بهذا الإضطراب النفسي بدون سبب واضح.

وأوضح استشاري الطب النفسي أن مرضي رهاب الطعام أو السيبوفوبيا يتعرضون للشعور بالدوخة وارتفاع ضغط الدم، وزيادة ضربات القلب، وضيق التنفس عند مشاهدتهم للطعام الذين يشعرون تجاه بالخوف، ولذا يجب علي المحاطين بهذا الشخص مراعاة هذا الأمر حتي لا يصابون بمرض سوء التغذية نتيجة لعدم تناولهم للطعام.

وحث استشاري الطب النفسي مرضي السيبوفوبيا، علي ضرورة الذهاب للطبيب النفسي وأخذ علاجات معرفية سلوكية ة للتخلص من هذا الإضطراب النفسي.