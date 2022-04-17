5 أنواع غريبة من رهاب الطعام.. منها الخوف من أكل الخضار

كتبت إيناس البنا

الرهاب هو خوف مستمر ومفرط وغير واقعي من شيء أو شخص أو حيوان أو نشاط أو موقف، يندرج تحت فئة اضطراب القلق ومجموعة متنوعة من الرهاب منتشر بشكل كبير بين الناس في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكر موقع Harvard Health ، ورغم أن بعض أنواع الرهاب لا تشكل عائقًا أمام الأداء اليومي لأسلوب حياة الفرد، إلا أن بعض أنواع الرهاب يمكن أن تكون مزعجة للغاية بطبيعتها وقد ينتهي بها الأمر أيضًا إلى كونها مهددة للحياة، نتعرف على أغرب أنواع الرهاب من الطعام فى التقرير التالي...

سيبوفوبيا- الخوف من الطعام



تخيل عدم قدرتك على الأكل لأنك تخاف من الطعام، نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. يعاني بعض الناس من خوف غير عقلاني من الطعام يمنعهم من تناول أي شيء على الإطلاق، هذا رهاب شديد للغاية وله القدرة على التأثير على صحة الفرد ورفاهيته، هناك العديد من أنواع الرهاب الأخرى الأقل شهرة والمتعلقة بالغذاء الموجودة في العالم.

أنواع رهاب الطعام



إليك بعض أنواع الرهاب من الطعام :

لاشانوفوبيا- الخوف من الخضار:



في حين أن معظم الناس يتجنبون تناول الخضار لأنهم لا يحبونها، إلا أن هناك بعض الناس يبتعدون عن الخضار لأنهم يخافون منها

Xocolatophobia- الخوف من الشوكولاتة:



إذا كنت تتساءل كيف يمكن لشخص أن يخاف من الشوكولاتة ، فأنت لست وحدك في التفكير.

فروكتوفوبيا- الخوف من الفاكهة:



هذا الرهاب من الفاكهة يمنع الناس من تناول أي شيء وكل ما يتعلق بالفاكهة من حلوى الفاكهة إلى الفواكه الطازجة

Mageirocophobia- الخوف من الطبخ:



يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذا الرهاب من صعوبة الطبخ والقيام بالأنشطة المتعلقة بالمطبخ لا يمكنك استخدام هذا كعذر لعدم الطهي وتناول الطعام بالخارج.

فوبيا- الخوف من البلع:



غريب كما يبدو ، نعم رهاب البلع شيء حقيقي! الأشخاص الذين يعانون من هذا الرهاب لديهم خوف غير عقلاني من البلع. غالبًا ما يكون هذا الرهاب نتيجة رهاب فرعي ، يُعرف باسم البلع الكاذب ، وهو الخوف من الاختناق.

بعض أنواع الرهاب الأخرى ذات الصلة بالطعام والتي قد تجدها مثيرة للاهتمام هي:



رهاب الميثيبوبيا- الخوف من الكحول

اكثيوفوبيا- الخوف من السمك

Acerophobia - الخوف من الحموضة

Geumaphobia - الخوف من التذوق