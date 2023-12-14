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تسجيل أكثر من 200 نوع من الطيور ببحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل ببورسعيد

الخميس، 14 ديسمبر 2023 04:00 ص
تسجيل أكثر من 200 نوع من الطيور ببحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل ببورسعيد طيور بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، أن بحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل مسجل فيها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة.
 
وأوضح رشاد لـ"اليوم السابع" أنه تعتبر بحيرات مصر الشمالية ونهر النيل من أكبر الأراضى الرطبة فى شمال أفريقيا وأهمها، حيث تمثل 25% من الأراضى الرطبة بحوض البحر المتوسط، نظراً لأن الطيور المائية المهاجرة تجد الغذاء الضرورى لها، والأمان والراحة فى هذه الأراضى. 
 
كما يعتبر البحر الأحمر أيضا من الأماكن ذات الأهمية الدولية، لأنه يقع على مسار رئيسى لهجرة الطيور وتعيش بعض الأنواع من الطيور المائية المختلفة على بعض الجزر بالبحر الأحمر.
 
ولفت إلى أن المناطق الهامة للطيور فى بورسعيد: الملاحة وتعدادها التقريبي 85 ألف طائر، وبحيرة المنزلة وتعدادها التقريبي 424 ألف طائر.






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