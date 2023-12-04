اليوم السابع
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حكاية ضبط السلحفاة "هيا" بمحل بائع أسماك.. وإطلاق سراحها فى بحر بورسعيد.. صور

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 10:34 ص
حكاية ضبط السلحفاة "هيا" بمحل بائع أسماك.. وإطلاق سراحها فى بحر بورسعيد.. صور السلحفاة هيا
كتبت ــ منال العيسوى

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حماية وصون السلاحف البحرية في مصر من أهم أهداف وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة ومحمية أشتوم الجميل، والعالم باليوم العالمى للسلاحف البحرية يوم 16 يونيو من كل عام، وتحتفل به وزارة البيئة وخاصة مع إنشاء مركز لرعاية السلاحف النادرة المهددة بالانقراض في بورسعيد، تلك  التى تمثل منطقة هجرة للكائنات البحرية والطيور، والتى يتم تجميع السلاحف من جميع أنحاء الجمهورية، كما يتم ترقيمها وإطلاقها إلى البيئة البحرية مرة أخرى.
 
السلحفاة "هيا" كما أسماها فريق العمل بمحمية أشتوم الجميل، برئاسة الدكتور محمد حسين تم إنقاذها بعد ضبطها فى أحد محلات الأسماك الشهيرة، يوم 30 نوفمبر 2023، وتم ترقيمها وإعادتها للبحر المتوسط، وتعد هذه السلحفاة رقم 15 بعد إنشاء برنامج ترقيم السلاحف في البحر المتوسط، وتسميتها باسم السلحفاة هيا.
 
 ونشرت المحمية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك صورت لعملية إطلاق سراح السلحفاه البحرية لبيئتها الطبيعية، وعملية  التوثيق  للإطلاق والترقيم بقيادة فريق عمل المحمية.
 
وكعادة فريق عمل المحمية يستجيبون للبلاغات التى تصل إليهم عن تجار الأحياء البحرية والطيور المعرضة للانقراض، والتى يتم اصطيادها وبيعها علانية فى المحلات دون وعى بتأثير هذا السلوك على النظم البيئية، وأن أى خلل نتيجة لانقراض أى نوع من السلاحف أو الطيور قد يسبب خللا بيئيا يدفع الإنسان ثمنه.
 
البيئة الطبيعية للكائنات الحية تحافظ عليه
البيئة الطبيعية للكائنات الحية تحافظ عليه

السلحفاة هيا أثناء ترقيمها
السلحفاة هيا أثناء ترقيمها

العاملون بمحمية اشتوم الجميل
العاملون بمحمية اشتوم الجميل

جانب من عملية إطلاق سراح السلحفاه
جانب من عملية إطلاق سراح السلحفاه

ضبط السلحفاه
ضبط السلحفاه

 







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