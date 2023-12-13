وظائف جديدة بالمترو.. فرص عمل فى 6 محطات جديدة بالخط الثالث.. تفاصيل

بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث، أتاح المترو فرص عمل جديدة بهذه المحطات.. وفى النقاط التالية شروط الوظيفة والمرتبات.
المحطات المقرر العمل بها "السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج ".
وتشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية ".
الراتب يبدأ من 3300 جنيه، ويصل لـ 4 آلاف جنيه.
العمل 6 أيام فى الأسبوع 10 ساعات يوميا أو 12 ساعة لورديات أخرى.
يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ".
من شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " .
مهام الوظيفة: تنظيم حركة الركاب على أرصفة المترو والأمن العام بالمحطة.
الأوراق المطلوبة صورة البطاقة وفيش وصور شخصية.
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