وظائف جديدة بالمترو.. فرص عمل فى 6 محطات جديدة بالخط الثالث.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث ، أتاح المترو فرص عمل جديدة بهذه المحطات.. وفى النقاط التالية شروط الوظيفة والمرتبات.

المحطات المقرر العمل بها "السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج ".

وتشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية ".

الراتب يبدأ من 3300 جنيه، ويصل لـ 4 آلاف جنيه.

العمل 6 أيام فى الأسبوع 10 ساعات يوميا أو 12 ساعة لورديات أخرى.

يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ".

من شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " .

مهام الوظيفة: تنظيم حركة الركاب على أرصفة المترو والأمن العام بالمحطة.

الأوراق المطلوبة صورة البطاقة وفيش وصور شخصية.