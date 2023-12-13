وزير الدفاع الإسرائيلى: فقدنا عددا كبيرا من جنودنا فى حى الشجاعية

رامى محيى الدين

قال وزير الدفاع الاسرائيلى يؤاف جالانت في مؤتمر صحفى إن جنودنا سيبقون هناك حتى يقضوا على كل المخربين وبناهم التحتية.

وأضاف: "قد تبين أن قطاع غزة هو مقر للإرهاب، والمدارس والمنازل والمساجد كانت مجرد تغطية لعمل المنظمة الإرهابية"، على حد قوله، مؤكدا: "مقاتلونا يحاربون بكل بسالة قوى الشر، وسيواصلون محاربة قوى حماس في غزة والشجاعية، أكثر من شهرين كانت قواتنا تحارب في جميع مناطق القطاع وكان بها كمائن لقواتنا، لقد فقدنا عددا كبيرا من جنودنا في حى الشجاعية".

وتابع: "شعب إسرائيل كله وراء قواتنا ويساندهم ومن أجل استمرار شعب إسرائيل في أرض صهيون علينا أن نستمر في مهمتنا، وأن نسير في الطريق الصعب التي مهدها لنا جنودنا الذين سقطوا من أجل أبنائنا ومستقبلنا، أمامنا تحديات كثيرة وأن ننظر إلى الوراء ونرى أى طريق مشيناها، قواتنا تحقق إنجازات وهم في طريقهم لتحقيق النصر والانتصار على قوى الشر هذه حرب من الإرادة والإصرار القومى".

وأكمل: "نحن سننتصر من أجل أبناء كل الذين سقطوا من أجل أبنائنا وأحفادنا، أقول لقواتنا إن شعب إسرائيل موجود ويدعمكم وتراقب ما تفعلون بفخر واعتزاز، كونوا أقوياء من أجلنا".

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودى، الذى يتواصل حتى نهاية الأسبوع.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد، ووفرت لهم الحماية، وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية.

وفى المُقابل منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

وفى وقت سابق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي رأس العامود بمدينة القدس المحتلة.