وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية بباحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، في ظل زيادة الدعوات للاقتحامات، بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، والبلدة القديمة.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.