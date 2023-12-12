الهربس والتهابات العين.. اعرف الرابط بينهما وأهم الأعراض

كتبت مروة محمود الياس

الهربس هذه العدوى الفيروسية المزعجة التى تصيب البعض، لها الكثير من المضاعفات وأعراض غير المحببة، قد تؤثر أيضا على الكثير من أجزاء الجسم، ووفقا لتقرير نشر فى موقع patientفإن الهربس بأنواعه المختلفة يمكن أن تتضرر بسببه العين.

أوضح التقرير، أن الهربس والعدوى الخاصة به قد تزحف حد العينين، وهو ما يسميه البعض هربس العين، وهو ما يتسبب فى ظهور مشكلات التهابية بالعينيين، وتقرحات أيضا فى بعض الحالات.

وفقا للتقرير فإن الكثير من المشكلات قد يحدثها الهربس وأولها هو تأثر قرنية العين، فتبدأ فى الالتهابات، ويتأثر بهذا النوع من الهربس البعض، وتظهر لديهم الكثير من العلامات والأعراض.

وتابع التقرير مبرزا مجموعة من أهم هذه العلامات لكى يستطيع المريض اكتشاف إصابته منها، الآلام المتفرقة بالعينين، وهو ما يشعر صاحبه بالانزعاج الشديد فيكون الوجع شديدا، فضلا عن تشوش بالابصار والقدرة على الرؤية، كما قد يشعر البعض بحساسية شديدة جدا تجاه توجيه الضوء العينين بشكل مباشر.

فيما أَضاف تقرير نشر في موقع "msdmanuals " أن هناك بعض الأعراض والعلامات الأخرى لهذه المشكلة منها، طفح أو القرح زيادة فى دموع العين ايضا، وتكون هذه القرح ملتهبة ومنتشرة فى منطقة الجفن ومحيطة بها، فضلا عن ضرورة علاج هربس العين من خلال الأدوية التي تقاوم الفيروس أو قطرات معينة يصفها المختص.