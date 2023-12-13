مشاركة جامعة بورسعيد للعام الثانى فى مؤتمر قمة المناخ COP 28

شاركت جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن إبراهيم، للعام الثاني على التوالي في مؤتمر قمة المناخ، والذي عقد هذا العام في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد تم تقديم الجلسة النقاشية للجامعة في مؤتمر قمة المناخ في الجناح المصري في اليوم الخاص بجودة التعليم.

ومثل َوفد جامعة بورسعيد في الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أركان اوتركوس من جامعة ستراثكلايد في انجلترا والمشارك مع الجامعة في عدد من المشروعات البحثية في مجال هندسة السفن البحرية.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، عن أهمية مشاركة الجامعة في المؤتمرات والمعارض الدولية وأهمية تعاون الجامعة مع كافة الهيئات والمؤسسات في مجال حماية البيئة والتغير المناخي.

وخلال الجلسة النقاشية للجامعة عرضت الدكتورة راوية رزق، دور الجامعات في التصدي للتغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي هذا الصدد تم عرض الأنشطة والمؤتمرات التي عقدتها الجامعة في هذا المجال وتم عرض المشروعات البحثية المتعلقة بتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون او التي تهدف الي التكيف مع التغيرات المناخية كدراسة حالة عن جامعة بورسعيد.

وعرض الدكتور أركان اوتركوس المشروعات البحثية المشتركة بين جامعة بورسعيد وجامعة ستراثكلايد في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في الهندسة البحرية.

وتمت مشاركة الجامعة في مؤتمر قمة المناخ بعد تقديم مقترح الجلسة النقاشية والذي تم الموافقة عليه من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة مما يعكس الجهود التي تبذلها الجامعة في المشاركة الفعالة.