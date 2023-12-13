محافظ جنوب سيناء ورئيس الجهاز المركزى للتعمير يتفقدان إنشاء 60 منزلا بدويا

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء والمهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقتى تعمير جنوب وشمال سيناء مشروع إنشاء 60 منزلا بدويا بقرية الوادى التابع لمدينة طور سيناء بتكلفة 49 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح معصرة زيت زيتون بمنطقة سهل القاع والمقامة على مساحة 425 متر مربع بطاقة إنتاجية 600 كيلو فى الساعة، وبتكلفة إجمالية 9.7 مليون جنيه.

وقال الدكتور اللواء خالد فودة محافظ جنوب إن سيناء تشهد مشروعات كبيرة ويتم العمل باستمرار على استصلاح الأراضى وإنشاء مشروعات لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة للأهالى ومنها مشروع معصرة الزيتون والتى تساهم فى زيادة قيمة منتجات الأهالى وخاصة أن سيناء تتميز بزراعة الزيتون.

وأكد الحضور أن تشغيل المعصرة يساعد كثيرًا فى تيسير تقديم الخدمة للمواطنين والمزارعين الذين يهتموا بالحصول على زيت الزيتون الذى يجرى عصره على البارد لما له من الفوائد الجمة ومنها أن زيت الزيتون المعصور على البارد يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، و هو أيضاً غني بالدهون غير المشبعة المفيدة للصحة.

وأشار إلى أن تكلفة مشروع إنشاء 60 منزلا بدويا تصل إلى 49 مليون جنيه، والمشروع يوفر مساكن متميزة للأهالى.

وأوضح نصار أن جهاز التعمير حريص على إنشاء مشروعات تنموية فى مختلف المحافظة ومنها المزارع النموذجية ومعاصر الزيتون والتى توفر للأهالى إمكانية عصر منتجاتهم بسعر رمزى وبيعها فى الأسواق وفتح فرص عمل للشباب.