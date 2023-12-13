محافظ جنوب سيناء ورئيس جهاز التعمير يفتتحان معصرة الزيتون بـ9.7 مليون جنيه

افتتح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، اليوم الأربعاء، معصرة زيتون فى العاصمة طور سيناء بتكلفة 9.7 مليون جنيهًا، تضم أحدث وسائل العصر، حيث تقوم بتجميع وغسل الزيتون وفرزه أوتوماتيكيًا، وكذا تنقيته من الشوائب. جاء ذلك بحضور اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء والقناة، والمهندس ناجى ابراهيم رئيس منطقتى تعمير جنوب وشمال سيناء، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الحضور، أن تشغيل المعصرة يساعد كثيرًا فى تيسير تقديم الخدمة للمواطنين والمزارعين الذين يهتموا بالحصول على زيت الزيتون الذى يجرى عصره على البارد لما له من الفوائد الجمة ومنها أن زيت الزيتون المعصور على البارد يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وهو أيضًا غنى بالدهون غير المشبعة المفيدة للصحة.

كان اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد استقبل بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء والقناة بحضور المهندس ناجى ابراهيم رئيس منطقتى تعمير جنوب وشمال سيناء.

وقدم رئيس الجهاز التنفيذى للتعمير خالص التهنئة من جميع العاملين بالجهاز وعلى رأسهم اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير وذلك بمناسبة حصول محافظ جنوب سيناء على درجة الدكتوراه فى فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة فى سيناء لمواجهة العنف والإرهاب" بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.