قلوب منكسرة.. حسرة بن غفير بعد مقتل 8 جنود وضباط إسرائيليين فى غزة

كتب خالد إبراهيم

عبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، عن حسرته بقتل 8 من جنود جيش الدفاع الإسرائيلى خلال المعارك البرية فى قطاع غزة، حيث وصل عدد القتلى فى الجيش الإسرائيلى إلى 113، حيث نشر بن غفير عبر حسابه على "إكس"، رموز قلوب منكسرة، وهو ما يشير إلى حسرته بعد وصول القتلى إلى 8.



بن غفير على موقع إكس

وذكرت الصحيفة أن من بين القتلى تومير جرينبرج (35 عاماً) وهو قائد الكتيبة الثالثة عشرة فى لواء جولاني، ولقى حتفه، مساء الثلاثاء، فى شمال قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العدد الإجمالى لقتلى الجيش الإسرائيلى منذ بداية الغزو البرى لغزة، ارتفع إلى 113 عسكرياً.

وتتواصل المعارك فى قطاع غزة، وسط قصفٍ وغارات جوية تطال معظم مناطق القطاع، واستشهد 20 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب العشرات الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة فى خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فى القطاع، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مُستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل فى منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان أحدهما رضيع وأصيب 7 فى قصف استهدف منزلا فى مخيم خان يونس.

واستشهد 9 أشخاص بينهم أطفال فى استهداف الاحتلال منزلا فى منطقة حى الأمل غربى خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربى لمنزل آخر بمخيم خان يونس.

وتجدد القصف المدفعى لطيران الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق شرقى ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية. وفى دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لمنزل بدير البلح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق فى المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وحيى التفاح والدرج.

فيما ردت الفصائل الفلسطينية، وأعلنت عن استهدافها قوة إسرائيلية من 15 جنديا بالقنابل اليدوية باتجاه مبنى وسط مخيم جباليا بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.