طرق لعلاج الجفاف بعد الإصابة بالإسهال.. أبرزها محلول لزيادة الترطيب

كتبت مروة محمود الياس

الإسهال هو أن تصبح عدد مرات التبرز اليومية زائدة بشدة عن الحد اليومى المعروف، وفى الإسهال وحالاته المختلفة خاصة الشديدة منها، يصبح الإنسان عرضه للجفاف نتيجة ضعف الترطيب وفقد السوائل الجسدية الزائدة وبشكل مستمر، لذا يجب التعرف على سبل مواجهة هذه المشكلة.

وفقا لتقرير نشر في موقع Quebec فإن أية مشكلة تصيب الجهاز الهضمى وطبيعة الهضم والمعدة بشكل عام، قد تصل بنا حد الإصابة بالإسهال بدرجاته، والذى قد يصاب به المريض يوما أو أكثر، وبالتالي يظل فقدانه للعناصر والسوائل مستمرا مما يهدده تدريجيا بخطر الإصابة بضعف حاد في الترطيب والجفاف.

وتابع التقرير موضحا أن محلول معالجة الجفاف، أو كما يطلق عليه البعض محلول الجفاف البودرة، هو عبارة عن محلول يتم تناوله بتخفيفه على سائل، وتختلف أنواعه وأشكاله، ويؤخذ عبر الفم وفقا لإشراف الطبيب لتعويض السوائل المفقودة، كما ينصح بشر كميات كبيرة من المياه.

وتابع تقرير نشر فى موقع hdfcergo أن تناول بعض المشروبات والأطعمة يساعد على التخلص من الجفاف الذى يلى الإصابة بالإسهال، ومنها، ماء الليمون الذى يساعد على تعويض سوائل الجسم، فضلا عن اللبن الطبيعى من أهم هذه السوائل أيضا، تناول الموز وجدت الأبحاث وفقا للتقرير أنه مفيد جدا خلال الإسهال وبعده، فضلا عن عصير التفاح المفيد والمغذى .