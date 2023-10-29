اعرف أسباب الإسهال والأطعمة الواجب تناولها

كتبت مروة محمود الياس

الإسهال من المشكلات التى تسبب سيولة زائدة فى البراز، وتعمل على زيادة عدد مرات التبرز، قد تصل إلى أكثر من ثلاث مرات يوميًا، وقد تستمر لساعات أو لأيام كل حسب الحالة والمسببات، وأسباب الإسهال كثيرة نتعرف عليها من خلال تقرير مطول نشر فى موقع، medlineplus الذى أوضح أن الإسهال المزمن هو الذى يستمر لأيام متتالية دون انقطاع ويدل على الإصابة بمشكلة مرضية كانت سببًا فى الإصابة به.

أسباب الإسهال

وتابع التقرير أن أبرز أسباب الإسهال والتى تتمثل فى شرب المياه الملوثة، بالإضافة إلى تناول الطعام غير نظيف أو البكتيريا التى توجد فى الطعام تصبح أيضًا أحد أسباب الإسهال.

وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب الإسهال وهو الإصابة بالفيروسات، والتى منها فيروس الأنفلونزا، فضلاً عن الإصابة بفيروس الروتا أحد أشهر مسببات الإصابة بسيلان البراز أو الاسهال، بل ويكون الإسهال معه حادًا فى الأطفال.

وأوضح التقرير أن أبرز أسباب الإسهال تتمثل فى الإصابة ببعض الطفيليات التى تتواجد فى بعض الأطعمة غير نظيفة أو غير صحية، كذلك بعض الأمراض تكون سبب للإصابة بالاسهال مثل أمراض المعدة أو الأمعاء الدقيقة مثل مرض كرون أو القولون.

ومن أبرز أسباب الإسهال الشائعة أيضًا، هو تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، وكذلك أدوية علاج السرطان.

كيفية تخفيف الإسهال

قد تساعدك هذه الأشياء على الشعور بالتحسن إذا كنت تعاني من الإسهال:

-اشربي من 8 إلى 10 أكواب من السوائل الصافية يوميًا، الماء هو الأفضل.

-اشرب كوبًا واحدًا على الأقل من السوائل في كل مرة تعاني فيها من حركة أمعاء رخوة.

تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من 3 وجبات كبيرة.

تناول بعض الأطعمة المالحة، مثل المعجنات، والحساء، والمشروبات الرياضية.

-تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، مثل الموز، والبطاطس منزوعة القشر، وعصائر الفاكهة.