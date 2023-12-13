صحة سوهاج تقديم الخدمات الطبية المجانية لــ 121 ألف مواطن

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، أن المديرية قامت على مدار الثلاثة الأيام الماضية، بتقديم الخدمات الطبية من خلال المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية بالعيادات المتنقلة وخدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من 121 ألف مواطن صرح بذلك احمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن تقديم الخدمات للمواطنين جاء من خلال المبادرات الرئاسية و خدمات التوعية والتثقيف الصحي بالإضافة لإجراء الكشف الطبي و صرف العلاج اللازم لحوالي 2765 مواطن من خلال العيادات المتنقلة في محيط اللجان الانتخابية بجميع أرجاء المحافظة مؤكدا أن الغرفة لم تسجل ايا من الحالات الطارئة بجميع لجان المحافظة

ومن جانبه عبر وكيل وزارة الصحة عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبيه بجميع المنشآت الطبية لتقديمهم الغالي والنفيس لراحه المرضى مثمناً دورهم الوطني الكبير ومشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بجميع مراكز المحافظة في مشهد غير مسبوق تجلت فيه كل معانى الوطنية داعيهم الى الإستمرار قدماً نحو بناء الوطن واستكمال العمل الدؤوب ، متمنيا لهم مزيداً من النجاحات .