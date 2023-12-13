"زراعة المنوفية": توزيع أكثر من 9 آلاف طن من أسمدة على المزارعين

أكد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ5 ك و300 م، حيث شمل تطهير تعاونى وتحسين بناحية مسقة شمل بميت فارس مركز بركة السبع، مسقتى التوسيدة والسقاية ناحية كفر دنشواى وكفر عشما بمركز الشهداء، مسقة البحيرة ناحية مصطاى بمركز قويسنا، وكذا تطهير مسقة خليج بصار ناحية الكمايشة بمركز تلا، ومسقة رستم ناحية بندر أشمون وذلك خلال أسبوع والتى تخدم مساحة 335 فدانا، كما أكد وكيل وزارة الزراعة استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية فى المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولًا بأول حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى والجمالى.

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة خلال الموسم الشتوى، فقد تم الانتهاء من توزيع أكثر من 9 آلاف طن و850 كليو نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة، مؤكدًا على توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتى تبلغ ما يزيد عن 27 ألفا و800 كيلو يوريا ونترات وجارى توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

فيما تواصل مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية والأمنية فى شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ (16) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية 5407 م2 بما يعادل (فدان و7 قراريط) وذلك خلال الفترة من 3 ديسمبر وحتى 9 ديسمبر الحالى، وفيما تم تحرير 6991 محضر تبوير تراكمى، لافتًا أنه تم استرداد مساحة أكثر من 616 ألف م2 بواقع 1607 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة، وتم اتخاذ الاجراء القانونى حيال المتعدين وعودته الأرض إلى طبيعتها الزراعية مرة أخرى.

هذا وإنطلاقًا من تكليفات محافظ المنوفية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعى والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة، أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 19 ترخيص تشغيل مزارع ودواجن وماشية ومصانع ومحلات أعلاف ، فيما تم إجراء 7 معاينات تمهيدا للسير فى إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 68 فدان حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.