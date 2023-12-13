وقالت "فون دير لايين" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، إنه "يجب أن نعطى أوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية اليوم حتى تتمكن من أن تكون أقوى عندما تتفاوض على سلام عادل وطويل الأمد".