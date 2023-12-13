ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو قوله - عبر منصات التواصل الاجتماعي - "إنه وفقا لطواقم الإسعاف فقد أصيب 51 شخصا بجروح في منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة، 13 منهم نقلوا إلى المستشفيات و12 تلقوا إسعافات في عين المكان ومن بينهم أيضا 6 أطفال".

وأضاف أنه "نتيجة لهجوم صاروخي ليلي شنه العدو على منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة، تضرر مبنى سكني"، كما أصيب مستشفى للأطفال بأضرار نتيجة القصف.

جدير بالذكر أن الهجوم يعد الثاني من نوعه والذي يستهدف كييف خلال أسبوع، علما بأن العاصمة الأوكرانية شهدت قبل ذلك فترة هدوء طويلة نسبيا.