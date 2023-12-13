وذكر الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بلينكن رحب بإدانة رئيس الوزراء العراقي القوية للهجمات الأخيرة، فضلا عن تعهد الحكومة العراقية بالتحقيق ومحاسبة الجناة.

وأشار إلى أن "الهجمات تنفذها ميليشيات تعمل بدعم من إيران وتقوض سيادة العراق واستقلاله"، وتعهد بالبقاء على اتصال وثيق مع السوداني خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

يذكر أن صواريخ استهدفت محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، دون وقوع خسائر بشرية.