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الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على دعم الكونغو الديمقراطية ببرامجها التنموية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 12:11 م
الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على دعم الكونغو الديمقراطية ببرامجها التنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدى".
 
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون، وأكدا الرغبة المشتركة فى توسيعها إلى آفاق أرحب فى ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين. 
 
 
كما أكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية فى برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخى للعلاقات بين البلدين.
 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع فى القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية، بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية.






السيسي

الرئيس السيسي

الكونغو الديمقراطية

افريقيا

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