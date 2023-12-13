الأوقاف تنشر أسماء من لهم حق دخول اختبار مسابقة جودة الأداء للأئمة والواعظات

نشرت وزارة الاوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار المركزي بمسجد النور من المتقدمين مسابقة (جودة الأداء للأئمة والواعظات) ؛ علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصلين ، وصورة شخصية حديثة , وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية يوم الأربعاء الموافق 20 / 12 / 2023م ، وذلك على النحو التالي:
الاســـــــــــــــــــــــم
1.
سعيد منصور السعيد السعدني
الإسكندرية
2.
ماجدة محمود يوسف شعبان
الإسكندرية
3.
محمد قطب سعد الزقم
الإسكندرية
4.
جعفر عدلي جعفر عبدالبديع
الإسماعيلية
5.
محمد سعيد السيد الروبي
الإسماعيلية
6.
أحمد محمد محمد عبيدالله
الإسماعيلية
7.
مصطفى منير محمد السيد
الإسماعيلية
8.
حسين عبدالجواد محمود أحمد
أسوان
9.
سعيد على عبدالسلام إبوالعلا
أسيوط
10.
أحمد مصطفى سعد محمد
الأقصر
11.
عمر احمد محمود سعد
الأقصر
12.
محمد مختار عبدالله السيد
الأقصر
13.
عبدالله سيدأحمد عبدالحليم سعد
الأقصر
14.
مبارك علي محمد علي
الأقصر
15.
احمد خليل عراقي محمد
الأقصر
16.
إسماعيل حامد بدوي محمد
الأقصر
17.
طارق شعبان أحمد عبده
البحيرة
18.
عاطف عبدالحكيم تهامي حسين
البحيرة
19.
الشحات محمود علي البحيري
البحيرة
20.
سارة حلمي محمد الزرقا
البحيرة
21.
سمية محمد محمد خاطر
البحيرة
22.
أحمد محمد عبدالعظيم حسن
بني سويف
23.
محمد السيد معوض تهامي
بني سويف
24.
عبدالمنعم هيبة عبدالمنعم سلامة
بني سويف
25.
طه يوسف فرج عبدالتواب
بني سويف
26.
عمر نوح عبدالقادر حسن
بني سويف
27.
محمد أحمد احمد صبح
بورسعيد
28.
محمد عوض محمد علي منصور
بورسعيد
29.
إبراهيم عمر اسماعيل السيد
الجيزة
30.
أحمد رمضان حسن جانو
الدقهلية
31.
شريف زين العابدين أحمد لاشين
الدقهلية
32.
رشا شعبان صابر الشاعر
الدقهلية
33.
حسن عبد المنعم أحمد حسن
سوهاج
34.
محمد حسني علي قبيصي
سوهاج
35.
حسن أبو المجد حسن
سوهاج
36.
محمد يوسف بدري أحمد
سوهاج
37.
محمد ابراهيم عبده رمضان
السويس
38.
رمضان عبد الله عبد القادر
السويس
39.
محمد إبراهيم محمد محمد
الشرقية
40.
سعدة إبراهيم مصطفى علي
الشرقية
41.
محمد الكيلانى محمد عبد العال
شمال سيناء
42.
حمادة بشير محمد أحمد البدوي
شمال سيناء
43.
عمادمحمد السيد على مجاهد
شمال سيناء
44.
خميس حمدي أحمد حسين
شمال سيناء
45.
أيمن محمود محمد محمد حماد
شمال سيناء
46.
عاشور السيد عبد الجواد شبل
شمال سيناء
47.
سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد النجار
الغربية
48.
محمد موسى واصف حسين
الغربية
49.
محمد محمد عزب الشيخ
الغربية
50.
يسري موسى على المجدوبة
الغربية
51.
محمود عبد الفتاح عبدالرحمن الملاح
الغربية
52.
أسماء محمد أبو المعاطي البنا
الغربية
53.
إيمان محمد أبو المعاطي البنا
الغربية
54.
نعمات محمد محمود العطار
الغربية
55.
إيمان محمد سالم غنيم
الغربية
56.
محمود سعيد أمين محمد
الفيوم
57.
ياسين محمد السيد أبو فرج
القاهرة
58.
سامح ممدوح رشاد محمد
القاهرة
59.
حمادة محمد عبد المنعم العنتبلي
القاهرة
60.
محمد جمال محمد عبد الله
القاهرة
61.
إيمان إبراهيم عبد العظيم علي
القاهرة
62.
أماني علي محمد مرشدي
القاهرة
63.
سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل
القاهرة
64.
مرفت محمد رمضان جاد
القاهرة
65.
محمد احمد علي عبدالمجيد
القليوبية
66.
محمد صلاح محرم أبو والي شريف
القليوبية
67.
عبدالرحمن الطوخي عبدالرحمن عقل
القليوبية
68.
محمد سعيد محمد سيد
القليوبية
69.
إسلام عنتر عبدالله عبدالغفار
القليوبية
70.
مصطفي عبدالنبي إبراهيم محمد
القليوبية
71.
إبراهيم سعد سليمان سعد
القليوبية
72.
رمضان محمد علي الغزولي
القليوبية
73.
عبدالرحيم محمد حمدي أبو الفتوح
القليوبية
74.
حسني السيد أحمد يوسف
قنا
75.
محمد عزت محمد عبدالحميد
كفر الشيخ
76.
مصطفي محمد مصطفي عبدالله
كفر الشيخ
77.
محمد أنور عثمان أحمد
كفر الشيخ
78.
طارق محيي الدين محمد الطوب
المنوفية
79.
محمد فتحي السيد حسن
المنوفية
80.
رانيا إبراهيم محمد مهني
المنيا
81.
حمادة رجب محمد عبداللطيف
المنيا
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