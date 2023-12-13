وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول"

كتب لؤى على

نشرت وزارة الاوقاف نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)"،وجاء نص الخطبة كالآتى: وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



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